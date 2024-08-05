Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, додавши, що під час пожежі згоріли три вантажівки. Такі ситуації трапляються з росіянами вже не вперше.

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Що відомо про вибухи у Маріуполі

Окрім вантажівок, також згоріла одна броньована машина, а 7 окупантів зазнали опіків різного ступеня. Все це попередні дані, які продовжують уточнювати.

Вибухи зафіксували у районі колишнього Холодокомбінату. У 2023 році туди вже був серйозний приліт. Саме там росіяни створили свою базу. У липні 2024-го окупанти знову почали накопичувати у цьому районі особовий склад, вантажівки, бойові машини й розбудували його наново.

У значній кількості там перебували кадирівці. А далі все відбулося за класичним сценарієм, тобто руками російських солдатів. Наші люди були в абсолютно в безпеці, а наслідки чудові,

– розповів Петро Андрющенко.

Він додав, що операція була схожою до тієї, що колись проводили у Гранітному. Цілком ймовірно, що вона не остання, тому окупанти точно не зможуть вільно почувати себе в Маріуполі.