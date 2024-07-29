У цьому допомогли чати й любов окупантів до уваги українських жінок. Це новий досвід, але отримання інформації у такий спосіб систематичне. Детальніше 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

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Як окупант підірвав склад БК за 10 тисяч гривень

Російські тилові частини дислокуються у селищі Гранітне. Вони зайняли усі покинуті будинки в центрі й неподалік старовинного цвинтаря розмістили великий склад БК. Їм дуже сумно та скучно. Вони нічого не роблять, бездіяльно сидять зранку й до ночі.

Тому по чатах починають шукати, хто з місцевих жінок може з ними поспілкуватися, зустрітися і не тільки. Також намагаються вивідати місця, де можна купити алкоголь.

Один з окупантів знайшов таку жінку у Гранітному. Вона з ним поспілкувалася та отримала дані, у якій хаті знаходиться боєкомплект. Опісля запропонувала розважитися: знищити цю базу й трохи заробити. Росіянин був не проти. Отримав за це винагороду, але зустріч так і не відбулася.

Складу з БК нема. Уночі підпалив його. Він вибухнув так, що шибки та двері повиносило у половини села, значна частина кладовища вигоріла. Усе було досить яскраво. Гроші йому перевели,

– зазначив Петро Андрющенко.

За його інформацією, російська військова комендатура "перетрусила" тилові частини у Гранітному. Невідомо, чи знайшли виконавця. Водночас жінку не знайдуть ніколи, адже це анонімний телеграм-канал з рандомною фотографією та який зареєстрований на український номер.

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Росіянин отримав 10 тисяч гривень через крипту та похизувався омріяною коханою. Україна отримала знищення складу, який коштує набагато більше як 100 тисяч гривень. За словами радника мера Маріуполя, таких історій ставатиме дедалі більше.