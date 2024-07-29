Там розташоване перехрестя, яке дозволяє рухатися на Волноваху та межу Запорізької та Донецької областей. Про це 24 Каналу розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, зауваживши, що укріплення фортифікацій спрямоване на 2 імовірних сценарії.

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Де розташовані фортифікації та з чого складаються

Селище Гранітне, яке розташоване неподалік Маріуполя, на сьогодні є величезним військово-логістичним хабом ворога. Саме через нього йде перекидання усього, що рухається в бік Вугледара, Волновахи та Донецька.

Заїжджає усе з Ростовської області, далі прямує в Новоазовськ, потім через Гранітне, де пролягає важливий автомобільний міст, виїжджає на трасу Маріуполь – Волноваха й уже розвозиться на інші напрямки.

Саме у точці, де єднається автошлях з Гранітного та трасою Маріуполь – Донецьк у Волновасі, росіяни й облаштовують фортифікаційні споруди. Одночасно з цим вони розширюють дорогу, будують роз'їзди та стоянки.

Фортифікації складаються з окопів, бліндажів та розгалуженої системи ходів між ними. Усе те саме, що й під Маріуполем, Бердянськом та на інших напрямках. Бліндажі уже вкривають деревиною. Єдине, що поки не видно – чи заливають бетоном.

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До чого можуть готуватися окупанти

Загалом, за словами радника мера Маріуполя, це велика логістична історія. Вона, як і зазвичай, буде пов'язана з цивільною інфраструктурою. Ворог будує відстійники, у яких можуть ночувати фури.

Чому там? По-перше, селище Гранітне. По-друге, це перехрестя. Це і напрям на Волноваху, звідти на Вугледар. Також якщо не виїжджати на трасу, а рухатися прямо, можна потрапити до лінії фронту на межі Донецької та Запорізької області,

– зазначив Петро Андрющенко.

На цій ділянці росіяни потроху пробують концентрувати резерви для 2 можливих сценаріїв: