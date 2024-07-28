Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, що окупанти намагаються з'єднати дорогу з селища Гранітне до траси Маріуполь – Донецьк у районі Волновахи. Це дуже важлива для росіян логістична артерія.

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Це не просто окопи

Гранітне, за його словами, – військово-логістичний хаб росіян, який забезпечує напрямки Волноваха – Вугледар та Донецьк – Мар'їнка – Курахове.

З Росії постачання через Новоазовський район заїжджає через автомобільний міст у селищі Гранітне. Також там розташований залізничний міст, який побудували росіяни.

В самому Гранітному перебуває велика чисельність військових, тому що там є велика кількість покинутих хат. Також є велика територія з приміщеннями колишнього Кальчікського кар'єру і колишнього елеватора,

– наголосив радник міського голови Маріуполя.

Для того, щоб розташування російських військ було "комфортним", будуються фортифікації.

Це не просто окопи, вони зводять стоянки з великою кількістю вантажівок для військової техніки. Ворог готується до певних сценаріїв,

– впевнений він.

Дорога через ці фортифікації веде не лише на Волноваху та Вугледар, але й на Запорізький напрямок. Зокрема, по кордонах Запорізької та Донецької області.

Це дуже важлива логістична точка для росіян, тому вони там і будують укріплення,

– пояснив Петро Андрющенко.

Нагадаємо, що ворог продовжує перекидати резерви та накопичувати особовий склад у Запорізькій області. Ці дії росіян можуть свідчити про їхній можливий наступ. Проте Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський впевнений, що українські сили можуть дати "хорошу відповідь" на імовірний штурм на півдні Запорізької області.

Що відбувається у Гранітному на Донеччині: дивіться на карті