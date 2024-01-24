Рух опору повідомив про удар по росіянах у селищі Гранітне. Було уражено інженерні підрозділи окупантів, тож ворог не зможе використовувати інженерний міст.

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Там була техніка

У росіян не залишилось жодних надій на використання цього мосту. Також було знищено 5 одиниць інженерної техніки.

Це не просто крапка. Це жирний хрест на потенціалі залізниці з Росії мінімум на 2024 рік,

– мовиться в повідомленні.

Спротив зазначив, що було б непогано накликати "кару небесну" на інший міст. Тоді ворог не міг би використовувати й автомобільний шлях для забезпечення логістики.

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