Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что оккупанты пытаются соединить дорогу из поселка Гранитное к трассе Мариуполь – Донецк в районе Волновахи. Это очень важная для россиян логистическая артерия.

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Это не просто окопы

Гранитное, по его словам, – военно-логистический хаб россиян, который обеспечивает направления Волноваха – Угледар и Донецк – Марьинка – Курахово.

Из России поставки через Новоазовский район заезжают через автомобильный мост в поселке Гранитное. Также там расположен железнодорожный мост, который построили россияне.

В самом Гранитном находится большая численность военных, потому что там есть большое количество заброшенных домов. Также есть большая территория с помещениями бывшего Кальчикского карьера и бывшего элеватора,

– отметил советник городского головы Мариуполя.

Для того чтобы расположение российских войск было "комфортным", строятся фортификации.

Это не просто окопы, они возводят стоянки с большим количеством грузовиков для военной техники. Враг готовится к определенным сценариям,

– уверен он.

Дорога через эти фортификации ведет не только на Волноваху и Угледар, но и на Запорожское направление. В частности, по границам Запорожской и Донецкой области.

Это очень важная логистическая точка для россиян, поэтому они там и строят укрепления,

– пояснил Петр Андрющенко.

Напомним, что враг продолжает перебрасывать резервы и накапливать личный состав в Запорожской области. Эти действия россиян могут свидетельствовать об их возможном наступлении. Однако Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский уверен, что украинские силы могут дать "хороший ответ" на вероятный штурм на юге Запорожской области.

Что происходит в Гранитном в Донецкой области: смотрите на карте