Є кілька причин, чому запуск залізниці міг відтягнутися. Детальніше про кожну з них 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

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Чому залізницю ще не запустили

Російським військовим вдалося повноцінно добудувати залізницю на окупованих територіях. Її проклали з Донецька через Волноваху та Маріуполь до російського Ростова-на-Дону. Цю залізницю називають альтернативою Кримському мосту. Однак наразі вона не працює.

Вагони поки не ганяють. Електропотяг між Маріуполем та Волновахою вже почав їздити, тобто технічно залізниця готова. Чому вона не їздить – велике питання. У нас є гіпотеза, що вони чекають якогось дня, до якого підв'язати запуск і зробити його публічним. Може, Путін щось онлайном відкриватиме. З іншого боку, здається, вони бояться запускати потяг з огляду на те, під якою увагою ця залізниця,

– наголосив Петро Андрющенко.

Рух спротиву на окупованих територіях і не лише лякає російських військових. Вони вже знають, як дії партизанів можуть зламати їхні плани. Зокрема, впродовж останніх двох тижнів відбувалися диверсії на території ростовської залізниці.

"Їх робить як АТЕШ, так і "Маріуполь. Спротив" – наш партизанський рух на території Росії активно заважає запуску цієї залізниці. З останнього: в Таганрозі через підпал раптом загорілося декілька вагонів з сіркою. Це теж зупинило рух. Тож поки росіяни бояться, не знають, як забезпечити спокійне та безпечне проходження цих вантажів", – пояснив Андрющенко.

Є ще й третя складова, чому повноцінного запуску залізниці досі не відбулося. Сортувальну станцію на комбінаті Ілліча контролюють кадирівці. Як відомо, між Рамзаном Кадировим та Дєнісом Пушиліним є певні конфлікти. Тож це також може стати причиною відтягування запуску залізниці.

"Відомі факти, коли кадирівці "зливали" нашим спецслужбам дані для того, щоб Сили оборони завдали влучних ударів. Тож є багато факторів, чому залізницю ще не запустили. Однак насправді нам достеменно невідома причина", – підсумував Андрющенко.