В ряде регионов Украины раздавались взрывы. В частности, неспокойно было в Киеве и Сумах.

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Чем враг ударил по Николаевской области

По словам главы ОВА Виталия Кима, в ночь на 18 сентября силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине уничтожено четыре "Шахеда".

В 03:45 враг атаковал Баштанский район крылатой ракетой, предварительно Х-59.

В результате боевой работы и падения обломков возник пожар сухой травы на территории сельскохозяйственного предприятия, который был оперативно ликвидирован пожарными. Взрывной волной повреждена сельскохозяйственная техника и разрушен забор. Пострадавших нет.

К слову, поздно вечером 17 сентября противник совершил массированный обстрел Запорожья, в результате чего есть жертвы.