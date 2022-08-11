Соответствующую информацию озвучил вечером 10 августа. Перед этим Арестович озвучил количество вражеских самолетов, базировавшихся в "Саках" на момент взрыва.

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Арестович сказал, сколько аэродромов есть в Крыму

Еще пять (речь об аэродромах – 24 канал), на которых есть авиация противника,

– заверил советник Андрея Ермака.

Также он объяснил, что все они, а также черноморский флот – это потенциальные мишени.

"Ждите, ребята. Все только начинается в Крыму и всех других местах", – сказал Арестович.

Советник главы Офиса Президента заверил, что мы всегда были уверены в победе. Вспомнил, что у так называемых "нейтральных" россиян и "патриотов" начинает закрадываться мнение, что война может закончиться не так, как им обещали. И в ближайшие дни у россиян будет много поводов убедиться в этом.

Алексей Арестович напомнил, что нельзя просто прийти и убивать других людей. Он заверил, что Украина будет доводить это до конца.

Кратко о взрывах в Крыму

9 августа в Новофедоровке раздались взрывы. Впоследствии сообщили, что это произошло на аэродроме в Саках.

Генштаб ВСУ сообщил, что враг потерял 9 самолетов. Алексей Арестович объяснил, что там базировалось 26 воздушных судов.

Также советник главы ОП объяснял, что оккупанты написали о 60 погибших и тяжелораненых на аэродроме. По словам Арестовича, там россия потеряла авиаполк.

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