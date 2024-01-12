Вечером 12 января стало известно, что российские военные из Брянской области запустили "Шахеды". Несколько часов они кружили по ряду областей нашей страны, пока не долетели до Киевщины. Вскоре стало известно о работе ПВО в окрестностях Киева.

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Взрывы в окрестностях столицы. Работает ПВО,

– написал Виталий Кличко в 23:40.

​​​Обратим внимание, что воздушную тревогу в Киеве объявили в 23:24. А через несколько минут начальник КГВА Сергей Попко подчеркнул, что жителей столицы известили из-за угрозы атаки дронами-камикадзе.

Отметим, что по состоянию на 23:50 воздушная тревога все еще сохраняется в Киеве. Жителей столицы призывают не покидать укрытий до тех пор, пока не будет известно о том, что воздушное пространство удалось лишить "Шахедов".

Воздушные силы в 23:52 известили об отбое угрозы ударных БПЛА "Шахед" по областям. Будьте осторожны, покидая укрытие.

В Киеве раньше объявляли воздушную тревогу

Обратим внимание, что вечером 12 января в Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу. Карта начала "краснеть" в 19:25. Вскоре стало известно, что была угроза атаки баллистики. Также фиксировали взлет Ту-22м3.

Воздушную тревогу тогда объявляли в Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской и Донецкой областях.

Сначала Воздушные силы писали, что воздушная тревога была объявлена из-за активности вражеской тактической авиации вдоль границы. Затем начальник КГВА Сергей Попко написал, что причина кроется в вероятном применении баллистического вооружения.

Позже Воздушные силы зафиксировали вылет Ту-22м3 из Шайковки в Калужской области. Заметим, что это ракетоносители Х-22/Х-32. Эти ракеты Украина ни разу не сбивала.

В общей сложности воздушная тревога звучала более получаса. К счастью, тогда враг не нанес удара ни баллистикой, ни ракетами воздушного базирования.

Напоминаем, что враг чрезвычайно коварен. Следовательно, ни в коем случае не игнорируйте воздушную тревогу. Российские военные могут нанести удар в любой момент. Поэтому важно находиться в безопасных местах, когда в вашем регионе объявляют об опасности с неба.