В 19:25 воздушную тревогу объявили жителям столицы. Через мгновение карта "покраснела" еще в ряде областей. Впоследствии воздушные силы сообщили, с чем связано объявление о вероятной угрозе удара с неба.

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В каких областях воздушная тревога

Итак, по состоянию на 19:30 воздушную тревогу объявили в:

Киевской;

Черниговской;

Черкасской;

Кировоградской;

Сумской;

Полтавской;

Днепропетровской;

Харьковской;

Донецкой областях.

В воздушных силах ВСУ отметили, что в этих областях воздушная тревога связана с активностью вражеской тактической авиации вдоль границы. Следовательно, существует угроза применения авиационных средств поражения.

Между тем, начальник КМВА Сергей Попко написал, что воздушная тревога связана с применением баллистического вооружения. Он также призвал людей находиться в укрытиях.

А уже в 19:37 Воздушные силы известили, что зафиксировали вылет Ту-22м3 из Шайковки в Калужской области. Обратим внимание, что из этого стратегического бомбардировщика враг может запускать ракеты Х-22/Х-33. За почти два года полномасштабного вторжения Украине не удалось сбить ни одну из этих ракет. Следовательно, пожалуйста, не игнорируйте воздушную тревогу.

В 19:47 Воздушные силы написали, что существует угроза применения баллистического вооружения в областях, где звучит воздушная тревога. Что касается непосредственной угрозы Ту-22м3, то о ней сообщат дополнительно, если таковая возникнет.

Массированная атака 8 января и почти 60 воздушных целей

Напомним, что 8 января враг нанес массированный удар по Украине. оккупанты били крылатыми, авиационными, баллистическими, зенитными управляемыми ракетами и "Шахедами".

Россияне запустили 59 средств воздушного нападения:

8 "Шахедов" из района Приморско-Ахтарска;

7 зенитных управляемых ракет С-300/С-400 из Белгородской области;

4 аэробалистических ракта "Кинжал", районы пуска – Рязань, Тамбов;

24 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55, район пусков – Энгельс;

8 крылатых ракет Х-22 из Белгородской области;

6 баллистических ракет "Искандер-М" из районов Джанкой, Чауда в Крыму;

2 управляемые авиационные авиационные ракеты Х-31П из Белгородской области.

В тот день защитникам неба удалось уничтожить 8 "Шахедов", а также 18 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55. В то же время, Воздушные силы отмечают, что не все ракеты врага, которые не удалось сбить, достигли своих целей.