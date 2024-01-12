О 19:25 повітряну тривогу оголосили для мешканців столиці. Через мить карта "почервоніла" ще у низці областей. Згодом Повітряні сили повідомили, з чим пов'язане оголошення про ймовірну загрозу удару з неба.

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В яких областях повітряна тривога

Отже, станом на 19:30 повітряну тривогу оголосили у:

Київській;

Чернігівській;

Черкаській;

Кіровоградській;

Сумській;

Полтавській;

Дніпропетровській;

Харківській;

Донецькій областях.

У Повітряних силах ЗСУ зауважили, що у цих областях повітряна тривога пов'язана з активністю ворожої тактичної авіації уздовж кордону. Відтак, існує загроза застосування авіаційних засобів ураження.

Тим часом начальник КМВА Сергій Попко написав, що повітряна тривога пов'язана із застосуванням балістичного озброєння. Він також закликав людей перебувати в укриттях.

А вже о 19:37 Повітряні сили сповістили, що зафіксували виліт Ту-22м3 з Шайковки, що у Калузькій області. Звернімо увагу, що з цього стратегічного бомбардувальника ворог може запускати ракети Х-22/Х-33. За майже два роки повномасштабного вторгнення Україні не вдалося збити жодну з цих ракет. Відтак, будь ласка, не ігноруйте повітряну тривогу.

О 19:47 Повітряні сили написали, що існує загроза застосування балістичного озброєння в областях, де лунає повітряна тривога. Що стосується безпосередньої загрози Ту-22м3, то про неї повідомлять додатково, якщо така виникне.

Масована атака 8 січня і майже 60 повітряних цілей

Нагадаймо, що 8 січня ворог завдав масованого удару по Україні. Окупанти били крилатими, авіаційними, балістичними, зенітними керованими ракетами та "Шахедами".

Росіяни запустили 59 засобів повітряного нападу:

8 "Шахедів" з району Приморсько-Ахтарська;

7 зенітних керованих ракет С-300/С-400 з Бєлгородської області;

4 аеробалістичних ракте "Кинджал", райони пуску – Рязань, Тамбов;

24 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, район пусків – Енгельс;

8 крилатих ракет Х-22 з Бєлгородської області;

6 балістичних ракет "Іскандер-М" з районів Джанкой, Чауда, що у Криму;

2 керовані авіаційних авіаційні ракети Х-31П з Бєлгородської області.

Того дня оборонцям неба вдалося знищити 8 "Шахедів", а також 18 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55. Водночас Повітряні сили зазначають, що не всі ракети ворога, які не вдалося збити, досягли своїх цілей.