В России этот инцидент расценивают, как "теракт и препятствование законной профессиональной деятельности журналистов". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Какие последствия атаки беспилотником

В российских СМИ пишут, что губернатор Александр Хинштейн сообщил о ранении оператора Юрия Шолмова. По просьбе пострадавшего, его якобы доставят на лечение в Москву.

Губернатор Курской области заявил, что, вероятно, Шолмов получил минно-взрывную травму, осколочное ранение голени и акубаротравму. В России убеждены, что взрывное устройство на группу журналистов "Первого канала", которые готовили репортаж, сбросили именно украинские военные.

Шолмов получил ранение в результате атаки дроном: видео из российских телеграм-каналов

В то же время представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что якобы Украина нарушает международное право и Женевскую конвенцию. Однако, почему-то она промолчала обо всех военных преступлениях, которые совершило ее государство в отношении украинцев.

Кроме этого, пропагандистка считает, что якобы Киев практикует "террористические методы подавления инакомыслия" и призвала международные организации отреагировать на это "преступление".

Отметим, что село Черкасская Конопелька расположено в 7 километрах к юго-востоку от Суджи, которая еще с августа 2024 года находится под контролем украинской армии.

Напомним, что в ночь на 15 февраля Россию в очередной раз атаковали беспилотники. В частности, серия взрывов прогремела в Волгограде. Вероятно, дроны атаковали местный НПЗ. В российском минобороны заявили, что в течение прошлой ночи якобы было перехвачено и уничтожено 40 украинских беспилотников.

Там сообщили, что якобы 17 БпЛА ликвидировали над территорией Волгоградской области, 12 – над территорией Калужской области, 9 – над Ростовской областью и еще 2 над территорией Саратовской области.