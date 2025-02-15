У Росії цей інцидент розцінюють, як "теракт та перешкоджання законній професійній діяльності журналістів". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Які наслідки атаки безпілотником

У російських ЗМІ пишуть, що губернатор Алєксандр Хінштейн повідомив про поранення оператора Юрія Шолмова. На прохання постраждалого, його нібито доставлять на лікування до Москви.

Губернатор Курської області заявив, що, ймовірно, Шолмов отримав мінно-вибухову травму, осколкове поранення гомілки та акубаротравму. У Росії переконані, що вибуховий пристрій на групу журналістів "Пєрвого канала", які готували репортаж, скинули саме українські військові.

Шолмов отримав поранення внаслідок атаки дроном: відео з російських телеграм-каналів

Водночас представниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що нібито Україна порушує міжнародне право та Женевську конвенцію. Однак, чомусь вона промовчала про всі воєнні злочини, які вчинила її держава щодо українців.

Окрім цього, пропагандистка вважає, що буцімто Київ практикує "терористичні методи придушення інакодумства" та закликала міжнародні організації відреагувати на цей "злочин".

Зазначимо, що село Черкаська Конопелька розташоване за 7 кілометрів на південний схід від Суджі, яка ще з серпня 2024 року перебуває під контролем української армії.

Нагадаємо, що у ніч на 15 лютого Росію вкотре атакували безпілотники. Зокрема, серія вибухів пролунала у Волгограді. Ймовірно, дрони атакували місцевий НПЗ. У російському міноборони заявили, що протягом минулої ночі нібито було перехоплено та знищено 40 українських безпілотників.

Там повідомили, що буцімто 17 БпЛА ліквідували над територією Волгоградської області, 12 – над територією Калузької області, 9 – над Ростовською областю та ще 2 над територією Саратовської області.