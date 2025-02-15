Деталі про гарячу ніч у Росії, зокрема у Волгоградській області, 24 Канал розповідає з посиланням на росЗМІ.

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Вибухи у Волгограді

Спершу росіяни повідомляли про щонайменше 7 вибухів, які пролунали у Волгограді в ніч на 15 лютого. Окупанти писали, що їхня ППО начебто збиває українські дрони в районі місцевого НПЗ у Красноармійському районі міста. Також гучні звуки чули у місті Краснослободськ та Кіровському районі Волгограда.

У Волгограді прогриміла серія вибухів: дивіться відео

Згодом місцеві жителі нарахували вже 15 вибухів. Як розповіли очевидці, усе почалося приблизно о 2:30, гучно було протягом 45 хвилин. Росіяни бачили яскраві спалахи у небі.

Офіційної інформації про постраждалих та руйнування поки немає.

Де розташований Волгоград: дивіться карту