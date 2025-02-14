Видання "Крим.Реалії" нагадало, що з серпня 2022 року окупований півострів чує вибухи чи не щодня. Але не 13 лютого.

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Кубань приймає дрони

Російські ЗМІ повідомили про щонайменше п'ять вибухів над Слов'янськом-на-Кубані після восьмої вечора за Києвом. Імовірно, працювала ППО.

Поки що не відомо, чи є постраждалі та руйнування. Дехто припускає, що могли атакувати НПЗ.

Цікаво, що жителі Росії поставилися до ударів іронічно. На одному з роликів можна чути "два д*біли – це сила" і "горить камиш".

Росіяни розповідають про атаку по Кубані 13 лютого: дивіться відео (обережно, багато матів!)

Цікаво, що міноборони агресора заявило і про атаку на Крим. Відповідно до їхньої заяви, на окупований півострів летіло 7 дронів. Звісно, ППО все "збила", але місцеві пабліки не писали про вибухи.

Зверніть увагу! Підписники каналу "Кримський вітер" повідомили, що вибухи в повітрі пролунали над Заозерним. Але в інших джерелах цієї інформації нема.

Додамо, партизани з руху "Атеш" виявили слабкі місця в системі захисту Балаклавської бухти. Вони твердять, що окупанти діють хаотично.