Издание "Крым.Реалии" напомнило, что с августа 2022 года оккупированный полуостров слышит взрывы чуть ли не ежедневно. Но не 13 февраля.

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Кубань принимает дроны

Российские СМИ сообщили о по меньшей мере пяти взрывах над Славянском-на-Кубани после восьми вечера по Киеву. Предположительно, работала ПВО.

Пока не известно, есть ли пострадавшие и разрушения. Некоторые предполагают, что могли атаковать НПЗ.

Интересно, что жители России отнеслись к ударам иронично. На одном из роликов можно слышать "два д*била – это сила" и "горит камыш".

Россияне рассказывают об атаке по Кубани 13 февраля: смотрите видео (осторожно, много мата!)

Интересно, что минобороны агрессора заявило и об атаке на Крым. Согласно их заявлению, на оккупированный полуостров летело 7 дронов. Конечно, ПВО все "сбила", но местные паблики не писали о взрывах.

Обратите внимание! Подписчики канала "Крымский ветер" сообщили, что взрывы в воздухе прозвучали над Заозерным. Но в других источниках этой информации нет.

Добавим, партизаны из движения "Атеш" обнаружили слабые места в системе защиты Балаклавской бухты. Они утверждают, что оккупанты действуют хаотично.