Об этом сообщает Exilenova+.

Что известно об атаке на станцию?

В Тамбовской области России сообщают о пожаре на линейной производственно-диспетчерской станции "Никольское", расположенной вблизи города Мичуринск. Объект несколько часов подвергался атаке беспилотников.

Атака дронов на "Никольское": смотрите видео

На опубликованных в сети кадрах запечатлено масштабное пламя на территории предприятия.

Пожар в Тамбовской области России / Exilenova+

ЛПДС "Никольское" – объект российской топливной инфраструктуры в Тамбовской области, в Мичуринском районе. Станция подключена к магистральной системе "Дружба" и участвует в приеме, хранении и распределении нефтепродуктов.

Повреждение насосного оборудования, резервуаров или трубопроводных узлов может затруднить транспортировку и распределение топлива. Фактическое воздействие зависит от характера повреждений.

Напомним, 18 октября Силы обороны Украины атаковали беспилотниками FP-1 объекты инфраструктуры Санкт-Петербурга и области, в частности Петербургский нефтяной терминал.

В Большом порту после попаданий дронов загорелся резервуарный парк нефтяного терминала. Комплекс площадью 37 гектаров насчитывает более 30 резервуаров общим объемом 441 тысяча кубометров и является одним из ключевых узлов перевалки нефтепродуктов на Балтийском море.

Также под удар попал центр обработки данных ИЦВА, который обеспечивает работу сервисов российской платформы "ВКонтакте", что привело к перебоям в работе онлайн-сервисов и облачных систем. Кроме того, сообщалось о повреждении подстанции 330 кВ "Восточная", поэтому часть города и прилегающих районов осталась без электроснабжения.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что спасатели ликвидировали возгорания в нескольких районах города и на территории нефтяного комплекса, а также предупредил о возможных перебоях с мобильным интернетом. Из-за атаки в аэропорту Пулково временно ограничили работу и эвакуировали людей в укрытия, при этом местные власти заявили, что погибших нет.