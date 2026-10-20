Про це повідомляє Exilenova+.
Що відомо про атаку на станцію?
У Тамбовській області Росії повідомляють про пожежу на лінійній виробничо-диспетчерській станції "Нікольське", розташованій поблизу міста Мічуринськ. Об'єкт кілька годин перебував під атакою безпілотників.
Атака дронів на "Нікопольське": дивіться відео
На оприлюднених у мережі кадрах зафіксоване масштабне полум'я на території підприємства.
Пожежа у Тамбовській області Росії / Exilenova+
ЛПДС "Нікольське" – об'єкт російської паливної інфраструктури в Тамбовській області, у Мічуринському районі. Станція підключена до магістральної системи "Дружба" та бере участь у прийманні, зберіганні й розподілі нафтопродуктів.
Пошкодження насосного обладнання, резервуарів або трубопровідних вузлів може ускладнити транспортування та розподіл пального. Фактичний вплив залежить від характеру пошкоджень.
Нагадаємо, Сили оборони України 18 жовтня атакували безпілотниками FP-1 об'єкти інфраструктури Санкт-Петербурга та області, зокрема Петербурзький нафтовий термінал.
У Великому порту ґпісля влучань дронів спалахнув резервуарний парк нафтового термінала. Комплекс площею 37 гектарів має понад 30 резервуарів загальним об'ємом 441 тисяча кубометрів і є одним із ключових вузлів перевалки нафтопродуктів на Балтійському морі.
Також під удар потрапив центр обробки даних ИЦВА, який забезпечує роботу сервісів російської платформи "ВКонтакте", що спричинило перебої в роботі онлайн-сервісів і хмарних систем. Крім того, повідомлялося про ураження підстанції 330 кВ "Восточная", через що частина міста та прилеглих районів залишилася без електропостачання.
Губернатор Санкт-Петербурга Олександр Беглов заявив, що рятувальники ліквідовували займання в кількох районах міста та на території нафтового комплексу, а також попередив про можливі перебої з мобільним інтернетом. Через атаку в аеропорту Пулково тимчасово обмежили роботу та переводили людей в укриття, водночас місцева влада заявила, що загиблих немає.