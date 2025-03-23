Утверждается, что работала "певео". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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В России поспешили сообщить об "успешной" работе "певео"

Местные жаловались, что в северном пригороде Ростова слышали несколько взрывов – по меньшей мере три. Также в небе видели вспышки.

В Ростове прогремели взрывы: смотрите видео

О громких звуках также писали жители села Чалтырь, что расположено примерно в 4 километрах от Ростова.

Перед этим было предупреждение якобы об атаке БпЛА.

Взрывы над Ростовом: смотрите видео

Сейчас российские власти не предоставили официальной информации о разрушениях или пострадавших.

Но об "успешной" работе "певео" уже поспешила сообщить.

Якобы с 22:20 до 23:10 по местному времени было уничтожено 28 беспилотников: 17 над Ростовской, 6 над Воронежской, 4 над Белгородской и 1 над Брянской областями.