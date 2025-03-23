Стверджується, що працювала "певео". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

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У Росії поспішили повідомити про "успішну" роботу "певео"

Місцеві скаржилися, що у північному передмісті Ростова чули декілька вибухів – щонайменше три. Також у небі бачили спалахи.

У Ростові пролунали вибухи: дивіться відео

Про гучні звуки також писали жителі села Чалтир, що розташоване приблизно за 4 кілометри від Ростова.

Перед цим було попередження нібито про атаку БпЛА.

Вибухи над Ростовом: дивіться відео

Наразі російська влада не надала офіційної інформації про руйнування чи постраждалих.

Але про "успішну" роботу "певео" уже поспішила повідомити.

Нібито з 22:20 до 23:10 за місцевим часом було знищено 28 безпілотників: 17 над Ростовською, 6 над Воронезькою, 4 над Бєлгородською та 1 над Брянською областями.