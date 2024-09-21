07:07, 21 сентября

Соединенные Штаты готовят новый пакет военной помощи для Украины на сумму 375 миллионов долларов. Его уже могут объявить на следующей неделе.

Журналисты, со ссылкой на официальных лиц в Белом доме, которые говорили на условиях анонимности, отметили, что новый пакет помощи будет содержать патрульные катера, дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS), артиллерийские боеприпасы калибра 155 и 105 миллиметров, западные части и другое оружие.