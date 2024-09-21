Про наслідки російських атак на Україну, ситуацію на фронті, втрати ворога, вибухи на його території та інші головні події дня станом на 21 вересня читайте у хронології 24 Каналу.
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Дрони атакували склад у Тихорєцьку Краснодарського краю
Дрони вночі 21 вересня атакували російське місто Тихорєцьк Краснодарського краю. Під прицілом, схоже, був склад боєприпасів.
На місці виникла сильна пожежа та детонація.
Під час атаки "Шахедами" вибухи лунали у Полтаві. Про деталі не повідомляється.
У Кривому Розі вночі лунали вибухи: є жертви
Пізно вночі 21 вересня Росія запустила крилаті ракети та балістику по Дніпропетровщині. Кілька вибухів пролунало в Кривому Розі.
За даними моніторингових спільнот, на Кривий Ріг летіло щонайменше три крилаті ракети.
Попередньо, росіяни вдарили по Кривому Рогу трьома крилатими (їхній тип невідомий) і однією балістичною ракетою "Іскандер-М".
Удар прийшовся по житловому сектору Кривого Рога: серед жертв дитина, під завалами можуть бути люди.
Байден готує пакет допомоги Україні на 375 мільйонів доларів
Сполучені Штати готують новий пакет військової допомоги для України на суму 375 мільйонів доларів. Його вже можуть оголосити наступного тижня.
Журналісти, з посиланням на офіційних осіб в Білому домі, які говорили на умовах анонімності, зазначили, що новий пакет допомоги міститиме патрульні катери, додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS), артилерійські боєприпаси калібру 155 і 105 міліметрів, західні частини та іншу зброю.
Зеленський підписав закон про збільшення бюджету на 500 мільярдів на військові потреби.
На Черкащині лунали вибухи
Вибухи у Черкаській області пролунали приблизно після 12 ночі. За 20 хвилин до цього про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА повідомляв начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець. Також він попереджав про підвищену небезпеку.
Наразі немає офіційної інформації ані про вибухи, ані про їхні наслідки. Цілком імовірно, що по ворожих безпілотниках працювала ППО.
У районі Кропивницького чули вибухи
У Кропивницькому пізно вночі 21 вересня чули вибухи.
За попередніми даними, ворог атакував Кропивницький район Кіровоградської області 1 балістичною ракетою "Іскандер-М", яку запустив з Криму.
Росія знову атакувала Харків КАБами
У Харкові 20 вересня і в ніч на 21 вересня лунали потужні вибухи. Окупанти завдавали ударів керованими авіабомбами.
Було три удари – два по Шевченківському району, один по Київському. На жаль, за попередньою інформацією є постраждалі.