07:07, 21 вересня

Сполучені Штати готують новий пакет військової допомоги для України на суму 375 мільйонів доларів. Його вже можуть оголосити наступного тижня.

Журналісти, з посиланням на офіційних осіб в Білому домі, які говорили на умовах анонімності, зазначили, що новий пакет допомоги міститиме патрульні катери, додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS), артилерійські боєприпаси калібру 155 і 105 міліметрів, західні частини та іншу зброю.