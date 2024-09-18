06:11, 18 сентября

Ночью взрывы раздавались по меньшей мере в Смоленской, Орловской, Брянской, Тульской, Тверской и Ярославской областях.

Местные сообщают о поражении склада с боеприпасами в Тверской области – городе Торопец.

Тем временем в Ярославской области мог взорваться склад с горюче-смазочными материалами.