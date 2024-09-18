06:11, 18 вересня

Уночі вибухи лунали щонайменше у Смоленській, Орловській, Брянській, Тульській, Тверській та Ярославській областях.

Місцеві повідомляють про ураження складу з боєприпасами у Тверській області – місті Торопець.

Тим часом у Ярославській області міг вибухнути склад з паливно-мастильними матеріалами.