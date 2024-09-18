Яка ситуація на фронті, деталі операції на Курщині, домовленості щодо військової допомоги, наслідки російських обстрілів, розповідає 24 Канал.
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У Росії лунали вибухи у кількох областях
Уночі вибухи лунали щонайменше у Смоленській, Орловській, Брянській, Тульській, Тверській та Ярославській областях.
Місцеві повідомляють про ураження складу з боєприпасами у Тверській області – місті Торопець.
Тим часом у Ярославській області міг вибухнути склад з паливно-мастильними матеріалами.
Окупанти масовано атакували Україну "Шахедами"
Уночі дрони атакували південні, центральні, західні та північні регіони. Зокрема, під ударом перебувала столиця.
Вранці ворог ворог запустив нові "Шахеди". Повітряні сили пишуть, є дрони на Чернігівщині й на Сумщині – курс на північ.