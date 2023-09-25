Также оккупанты снова объявили о задержке рейсов в Москве – россияне снова ввели план "Ковёр". Кроме того, говорили о взрывах и в Крыму, в частности – в районе мыса Фиолент и Балаклавы, пишет 24 Канал ссылаясь на слова пропагандистов и местных жителей в чатах.
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Что произошло в Тульской области России
Перед полуночью против 25 сентября жители Тульской области России жаловались на взрывы. Они писали о якобы сбитом беспилотнике и работе ПВО.
Впоследствии местные власти таки подтвердили традиционную версию россиян, якобы в регионе сбивших дрон. Кроме того, как всегда, разрушений и пострадавших вроде бы не было.
Однако россияне так распереживались, что ввели свой уже типичный план "Ковёр" в аэропорту Домодедово, а также Жуковскому и Тульскому аэропорту. В первом – задержали на прилет и вылет 14 рейсов, еще 3 – отменили.
Российский аэропорт Внуково продолжал свою работу, однако там отменяли один рейс и задерживали два.
Утром оккупанты заявили, что сбили два дрона над Суражским районом. У россиян опять же пострадавших и разрушений нет.
Что происходило в Крыму
Местные жители ориентировочно перед полуночью 25 сентября заявили о взрывах в районе мыса Фиолент и Балаклавы в Крыму. Также говорили, что якобы снова работает ПВО врагов.
Крым отбивает налет беспилотников. На севере и Арабской стрелке полуострова (восточная часть) сообщали о 6 – 10 дронах из Херсонского направления,
– говорили пропагандисты.
Кроме того, ориентировочно в 2 ночи 25 сентября местные жители сообщили о громком взрыве в Севастополе.