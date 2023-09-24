Воскресенье 24 сентября богато взрывными событиями в Крыму и не только. Сегодня беспилотники ГУР атаковали Курск, поразив здание ФСБ и нефтеперерабатывающий завод – прямо ко дню города, передает 24 Канал.

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Что известно о подрыве авто в Джанкое

Горело в районе базы ПВО у военного аэродрома, на котором дислоцируется вертолетный полк + вертолеты ФСБ России,

– указал телеграм-канал "Око Гора".

Кроме того, в Джанкое также раздался взрыв.

"По предварительным данным, первоначальная версия о взрыве газобаллонного оборудования не подтвердилась – предположительно, под машиной сработало взрывное устройство", – пишут пророссийские паблики.

Ранее советник российского главы Крыма Олег Крючков писал, что в Джанкое в авто взорвалась газобаллонная установка. Взрыв был вызван якобы "неисправностью". Впрочем, эта версия не подтвердилась.

Неизвестные прикрепили к днищу "Шевроле-Авео" военнослужащего контактный заряд мощностью около 500 граммов в тротиловом эквиваленте. Днем бомба сдетонировала рядом с домом, где живет военный. Никаких поражающих элементов в ней использовано не было.

В результате взрыва никто не пострадал. В доме были выбиты стекла на первом этаже.

Связаны ли эти 2 события в Джанкое пока точно неизвестно.

Где Джанкой на Крымском полуострове: показываем на карте

Город расположен на севере Крыма. Это административный центр Джанкойского района, там аэродром и раньше проходили европейские автодороги Херсон – Стамбул и Харьков – Севастополь.

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