Воскресенье 24 сентября богато взрывными событиями в Крыму и не только. Сегодня беспилотники ГУР атаковали Курск, поразив здание ФСБ и нефтеперерабатывающий завод – прямо ко дню города, передает 24 Канал.
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Что известно о подрыве авто в Джанкое
Горело в районе базы ПВО у военного аэродрома, на котором дислоцируется вертолетный полк + вертолеты ФСБ России,
– указал телеграм-канал "Око Гора".
Кроме того, в Джанкое также раздался взрыв.
"По предварительным данным, первоначальная версия о взрыве газобаллонного оборудования не подтвердилась – предположительно, под машиной сработало взрывное устройство", – пишут пророссийские паблики.
Ранее советник российского главы Крыма Олег Крючков писал, что в Джанкое в авто взорвалась газобаллонная установка. Взрыв был вызван якобы "неисправностью". Впрочем, эта версия не подтвердилась.
Неизвестные прикрепили к днищу "Шевроле-Авео" военнослужащего контактный заряд мощностью около 500 граммов в тротиловом эквиваленте. Днем бомба сдетонировала рядом с домом, где живет военный. Никаких поражающих элементов в ней использовано не было.
В результате взрыва никто не пострадал. В доме были выбиты стекла на первом этаже.
Связаны ли эти 2 события в Джанкое пока точно неизвестно.
Где Джанкой на Крымском полуострове: показываем на карте
Город расположен на севере Крыма. Это административный центр Джанкойского района, там аэродром и раньше проходили европейские автодороги Херсон – Стамбул и Харьков – Севастополь.
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Последние новости о взрывах в Крыму
- Пока россияне радуются, что после попадания по командному пункту Черноморского флота сохранилась "икона Ушакова", 24 сентября в Севастополе произошли взрывы после объявления воздушной тревоги. Власти успокоили, что это якобы в Балаклаве "горит трава". Однако горело долго и дымно, а оккупанты развесили инструкции, что брать с собой в случае эвакуации.
- Последние недели на Крымском полуострове стали для россиян очень невеселыми, ведь продолжаются точные попадания по местам скопления врага. Но есть мнение, что еще больше важных событий может быть зимой.