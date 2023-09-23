Работу "Атеш" нельзя умалять, ведь они прямо под носом у окупантов следят за управлением ФСБ в Севастополе. Точный удар по штабу Черноморского флота России корректировали именно агенты этого движения и неравнодушные горожане.

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Что сообщили партизаны

Наши агенты и множество севастопольцев ежедневно работают над сбором информации о Черноморском флоте оккупантов. Какие-либо попытки выведения кораблей из Крыма или их размещения в Севастопольской бухте не остаются незамеченными. Вся информация передается Силам обороны Украины,

– говорится в их телеграм-канале.

Обратите внимание! Свою информацию для партизан можно отправить в телеграме – достаточно ввести @Crimean_coordinator в поле поиска. Также есть почта: Kordkrym@protonmail.com.

Вместе с Силами обороны обещают проводить новые удары по армии и флоту россиян.

В Крыму вам нигде не спрятаться!

– предупредил захватчиков "Атеш".

В сообщении есть фото корабля, поэтому партизаны иронически передали привет его экипажу.

Российское судно, которое скоро будет поражено / "Атеш"

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Зачем бить по Крыму

Ну, во-первых, это приятно. Во-вторых, действительно приближает победу.

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский говорит, что удары по Крыму важны для успеха контрнаступления ВСУ

Успех наступательных операций состоит не только в уничтожении противника перед собой, но и в уничтожении мест сосредоточения техники, личного состава и особенно в уничтожении командных пунктов.

– заявил он.

В Севастополе как раз размещен один из таких пунктов. Следует понимать, что "уничтоженный командир означает уничтоженную командную связь", что делает невозможным согласованные действия и дезорганизует силы врага. В целом же в Крыму много российской военной техники, и на материке знают, откуда бьют оккупанты.

"У нас есть возможность бить по ним не только перед собой, но и в тылу. А когда ты понимаешь, что в тылу враг чувствует себя горячо, это поднимает боевой дух наших солдат", – объясняет Тарнавский.