Роботу "Атеш" не можна применшувати, адже вони просто під носом в окупантів стежать за управлінням ФСБ у Севастополі. Також точний удар по штабу Чорноморського флоту Росії коригували саме агенти цього руху та небайдужі містяни.

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Що повідомили партизани

Наші агенти та безліч севастопольців щодня працюють над збиранням інформації про Чорноморський флот окупантів. Будь-які спроби виведення кораблів із Криму чи їхнього розміщення у Севастопольській бухті не залишаються непоміченими. Уся інформація передається Силам оборони України,

– ідеться у їхньому телеграм-каналі.

Зверніть увагу! Свою інформацію для партизанів можна надіслати в телеграмі – достатньо ввести @Crimean_coordinator у полі пошуку. Також є пошта: Kordkrym@protonmail.com.

Разом із Силами оборони обіцяють проводити нові удари по армії та флоту росіян.

У Криму вам ніде не сховатись!

– попередив загарбників "Атеш".

У дописі є фото корабля, тому партизани іронічно передали привіт його екіпажу.

Російське судно, яке скоро буде уражено / "Атеш"

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Навіщо бити по Криму

Ну, по-перше, це приємно. По-друге, справді наближає перемогу.

Командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський говорить, що удари по Криму важливі для успіху контрнаступу ЗСУ.

Успіх наступальних операцій полягає не тільки у знищенні противника перед собою, а й у знищенні місць зосередження техніки, особового складу і особливо у знищенні командних пунктів,

– заявив він.

У Севастополі якраз розміщено один із таких пунктів. Слід розуміти, що "знищений командир означає знищений командний зв'язок", а це унеможливлює узгоджені дії і дезорганізує сили ворога. А загалом у Криму багато російської військової техніки, і на материку знають, звідки б'ють окупанти.

"У нас є можливість бити їх не тільки перед собою, а й у тилу. А коли ти розумієш, що в тилу ворог почувається гаряче, це піднімає бойовий дух наших солдатів", – пояснює Тарнавський.