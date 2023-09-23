Саме тому, за словами Буданова, деякі російські генерали – поранені, є загиблі окупанти. В "Атеш" розповідали, що вогонь коригували їхні агенти та звичайні севастопольці.

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Як партизани слідкують за ворогом у Криму

Партизани військового партизанського руху на тимчасово окупованих територіях України та в Росії розповіли, що севастопольці стежать за управлінням російського ФСБ.

Севастополь – важливе місто у контексті звільнення Криму. Наші агенти ведуть розвідку прямо перед носом управління ФСБ Росії по республіці Крим та місту Севастополю,

– заявили в "Атеш".

Вони зауважили, що місцеві мешканці активно співпрацюють з партизанами та працюють над вигнанням росіян із міста.

Партизани стежать за ФСБ у Севастополі: дивіться відео

Атака по штабу Чорноморського флоту Росії в Севастополі