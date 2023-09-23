Саме тому, за словами Буданова, деякі російські генерали – поранені, є загиблі окупанти. В "Атеш" розповідали, що вогонь коригували їхні агенти та звичайні севастопольці.
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Як партизани слідкують за ворогом у Криму
Партизани військового партизанського руху на тимчасово окупованих територіях України та в Росії розповіли, що севастопольці стежать за управлінням російського ФСБ.
Севастополь – важливе місто у контексті звільнення Криму. Наші агенти ведуть розвідку прямо перед носом управління ФСБ Росії по республіці Крим та місту Севастополю,
– заявили в "Атеш".
Вони зауважили, що місцеві мешканці активно співпрацюють з партизанами та працюють над вигнанням росіян із міста.
Партизани стежать за ФСБ у Севастополі: дивіться відео
Атака по штабу Чорноморського флоту Росії в Севастополі
- Посеред дня 22 вересня у Севастополі пролунали вибухи. Російська так звана окупаційна "влада" визнала, що Україна вдарила по штабу Чорноморського флоту Росії в Севастополі.
- Згодом Центр стратегічних комунікацій ЗСУ підтвердив, що удар по штабу Чорноморського флоту здійснила Україна орієнтовно о 12 годині 22 вересня.
- Повітряні сили ЗСУ також відреагували. Зокрема, командувач Повітряних сил Микола Олещук зазначив: "Ми ж обіцяли, що "далі буде...".
- Згодом Сили спеціальних операцій пояснили, що наші військові вдарили по штабу Чорноморського флоту під час проведення наради керівного складу.
- Кирило Буданов розповів, що 9 росіян загинули, 16 – поранені. Серед поранених є генерали. Зокрема, у дуже важкому стані командувач угруповання генерал-полковник Алєксандр Романчук, без свідомості – начальник штабу генерал-лейтенант Алєг Цеков.