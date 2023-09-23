Именно поэтому, по словам Буданова, некоторые российские генералы – ранены, есть погибшие оккупанты. В "Атеше" рассказывали, что огонь корректировали их агенты и обычные севастопольцы.
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Как партизаны следят за врагом в Крыму
Партизаны военного партизанского движения на временно оккупированных территориях Украины и России рассказали, что севастопольцы следят за управлением российского ФСБ.
Севастополь – важный город в контексте освобождения Крыма. Наши агенты ведут разведку прямо перед носом управления ФСБ России по республике Крым и городу Севастополю,
– заявили в "Атеше".
Они отметили, что местные жители активно сотрудничают с партизанами и работают над изгнанием россиян из города.
Партизаны следят за ФСБ в Севастополе: смотрите видео
Атака по штабу Черноморского флота России в Севастополе
- В среду 22 сентября в Севастополе раздались взрывы. Российские так называемые оккупационные "власти" признали, что Украина ударила по штабу Черноморского флота России в Севастополе.
- Впоследствии Центр стратегических коммуникаций ВСУ подтвердил, что удар по штабу Черноморского флота нанесла Украина ориентировочно в 12 часов 22 сентября.
- Воздушные силы ВСУ также отреагировали. В частности, командующий Воздушными силами Николай Олещук отметил: "Мы же обещали, что "продолжение следует...".
- Впоследствии Силы специальных операций объяснили, что наши военные ударили по штабу Черноморского флота во время проведения совещания руководящего состава.
- Кирилл Буданов рассказал, что 9 россиян погибли, 16 ранены. Среди раненых есть генералы. В частности, в очень тяжелом состоянии командующий группировкой генерал-полковник Александр Романчук, без сознания – начальник штаба генерал-лейтенант Алег Цеков.