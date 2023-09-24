Ежечасно поступают сообщения о новых взрывах на оккупированных территориях. Андрей Ермак уже пошутил, что это "осенняя жара".

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Горит в Севастополе, и это не только копчики россиян

В Севастополе взрывы – по крайней мере, видно много дыма на фотографиях из этого города.

Пожар под Севастополем 24 сентября / Фото телеграм-каналы

Российские пропагандистские каналы сначала смешно скрыли местность на фото и указали, что не будут "светить" место возгорания.

За… большой столб дыма. Что горит?

– спросили оккупанты в 15:09.

В 15:16 они проинформировали, что в Балаклаве "горит трава", которую тушат пожарные. Уже в 15:22 фото разблюрили и сообщили, что МЧС тушат пожар в районе улицы Сапунгорской в Балаклавском районе.

"Губернатор" Развожаев говорит, что это "горит сухая растительность", а, по предварительной информации, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

"Трава", которая никак не сгорит в Севастополе: смотрите видео

Примерная площадь пожара составляет 3500 квадратных метров. Пострадавших нет, ситуация якобы находится под контролем экстренных служб.

Тем временем в телеграм-канале NEXTA в 15:32 выложили это же фото и написали, что в Севастополе объявлена воздушная тревога.

Ситуация похожа на сказки, которые рассказывали оккупанты 20 сентября. Тогда ракета поразила командный пункт Черноморского флота России у Верхнесадового под Севастополем, а губернатор писал, что там "горит трава на виноградниках". "Крымский ветер" шутил, что скорые и пожарные едут спасать виноградных улиток.

Телеграм-канал "Крымский ветер" сегодня, 24 сентября, опубликовал фото, сделанное в "городе русской славы". Севастопольцам рассказывают, что взять, если будет эвакуация.

Инструкция для оккупантов / Фото "Крымский ветер"

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Хронология взрывов на оккупированных территориях и в России