Чи не щогодини надходять повідомлення про нові вибухи на окупованих територіях. Андрій Єрмак уже пожартував, що це "осіння спека".
Дивіться також Географія "бавовни" розширюється: у Московській та Калузькій областях диверсанти знищили техніку
Горить у Севастополі, і це не тільки куприки росіян
У Севастополі вибухи – принаймні видно багато диму на світлинах із цього міста.
Пожежа під Севастополем 24 вересня / Фото телеграм-канали
Російські пропагандистські канали спершу кумедно приховали місцевість на фото і вказали, що не будуть "світити" місце займання.
За ... великий стовп диму. Що горить?
– запитали окупанти о 15:09.
О 15:16 вони проінформували, що в Балаклаві "горить трава", яку гасять пожежні. Вже о 15:22 фото розблюрили і повідомили, що МНС гасять пожежу в районі вулиці Сапунгорської у Балаклавському районі.
"Губернатор" Развожаєв каже, що це "горить суха рослинність", а, за попередньою інформацією, причиною займання стало необережне поводження з вогнем.
"Трава", що ніяк не згорить у Севастополі: дивіться відео
Орієнтовна площа пожежі становить 3500 квадратних метрів. Постраждалих немає, ситуація буцімто перебуває під контролем екстрених служб.
Тим часом у телеграм-каналі NEXTA о 15:32 виклали цю ж світлину та написали, що у Севастополі оголошено повітряну тривогу.
Ситуація схожа на казки, які розповідали окупанти 20 вересня. Тоді ракета уразила командний пункт Чорноморського флоту Росії біля Верхньосадового під Севастополем, а губернатор писав, що там "горить трава на виноградниках". "Крымский ветер" жартував, що швидкі та пожежники їдуть рятувати виноградних равликів.
Телеграм-канал "Крымский ветер" сьогодні, 24 вересня, опублікував фото, зроблене в "місті російської слави". Севастопольцям розказують, що взяти, якщо буде евакуація.
Інструкція для окупантів / Фото "Крымский ветер"
Дивіться також Не лише ФСБ під ударом: ГУР атакувало дроном ще й НПЗ у Курську
Хронологія вибухів на окупованих територіях і в Росії
- 24 вересня були вибухи в окупованому Токмаку, а також у Курську. В останньому взагалі вийшло феєрично: сьогодні в курян день міста, тож їх привітало ГУР. Дрони завітали до обласного управління ФСБ, а потім до нафтоперероблювального заводу. Про жертви поки невідомо, кажуть, що в будівлі ФСБ пошкоджено дах. Місцева влада спочатку казала, що все під контролем і всі святкування відбудуться, але згодом скасувала святковий салют.
- 22 вересня безпілотники били по Туапсе, Тулі, Курську, Краснодарському краю та окупованому Криму. На жаль, якихось серйозних пошкоджень не було, але в Тулі зникало світло.
- 20 вересня дрон атакував хімзавод у Тверській області, який раніше зазнавав атаки 13 вересня. Редкінський дослідний завод виробляє продукцію для авіаційної та космічної промисловості.
- Також 20 вересня нафтобазу у Сочі відвідав безпілотник. Спалахнула велика пожежа біля аеропорту.