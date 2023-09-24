Чи не щогодини надходять повідомлення про нові вибухи на окупованих територіях. Андрій Єрмак уже пожартував, що це "осіння спека".

Дивіться також Географія "бавовни" розширюється: у Московській та Калузькій областях диверсанти знищили техніку

Горить у Севастополі, і це не тільки куприки росіян

У Севастополі вибухи – принаймні видно багато диму на світлинах із цього міста.

Пожежа під Севастополем 24 вересня / Фото телеграм-канали

Російські пропагандистські канали спершу кумедно приховали місцевість на фото і вказали, що не будуть "світити" місце займання.

За ... великий стовп диму. Що горить?

– запитали окупанти о 15:09.

О 15:16 вони проінформували, що в Балаклаві "горить трава", яку гасять пожежні. Вже о 15:22 фото розблюрили і повідомили, що МНС гасять пожежу в районі вулиці Сапунгорської у Балаклавському районі.

"Губернатор" Развожаєв каже, що це "горить суха рослинність", а, за попередньою інформацією, причиною займання стало необережне поводження з вогнем.

"Трава", що ніяк не згорить у Севастополі: дивіться відео

Орієнтовна площа пожежі становить 3500 квадратних метрів. Постраждалих немає, ситуація буцімто перебуває під контролем екстрених служб.

Тим часом у телеграм-каналі NEXTA о 15:32 виклали цю ж світлину та написали, що у Севастополі оголошено повітряну тривогу.

Ситуація схожа на казки, які розповідали окупанти 20 вересня. Тоді ракета уразила командний пункт Чорноморського флоту Росії біля Верхньосадового під Севастополем, а губернатор писав, що там "горить трава на виноградниках". "Крымский ветер" жартував, що швидкі та пожежники їдуть рятувати виноградних равликів.

Телеграм-канал "Крымский ветер" сьогодні, 24 вересня, опублікував фото, зроблене в "місті російської слави". Севастопольцям розказують, що взяти, якщо буде евакуація.

Інструкція для окупантів / Фото "Крымский ветер"

Дивіться також Не лише ФСБ під ударом: ГУР атакувало дроном ще й НПЗ у Курську

Хронологія вибухів на окупованих територіях і в Росії