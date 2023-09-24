О взрывах сообщают в сети, а также местные коллаборанты. "Хлопок" посетил Токмак около 13:00, передает 24 Канал.

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В городе раздались мощные взрывы

Российские коллаборанты и пропагандисты заявляют, что по городу Токмак якобы нанесли ракетный удар. Взрывы в городе подтверждает и мэр Мелитополя Иван Федоров. Он сообщил, что в Токмаке также работала российская "пе-ве-о". В результате пострадавшие гражданские.

Во временно оккупированном Токмаке прилеты. Жители сообщают, что в результате работы российского "пе-ве-о" травмированы гражданские. Ждем официальную информацию о потерях врага,

– говорится в сообщении Федорова.

Впрочем, российские пропагандисты уже традиционно обвиняют Украину в атаке на "гражданские объекты". Оккупанты подготовили "сюжет", что ракета попала в крышу пятиэтажки. Россияне заявили, что 1 человек погиб, еще 11 – якобы получили ранения. Также пропагандисты утверждают, что среди пострадавших трое детей. Россияне сообщили, что в результате атаки поврежден городской газопровод и проводы ЛЭП, из-за обрыва которых якобы отключили помповую станцию.

Скорее всего, это именно российская ракета попала в многоэтажку и нанесла разрушения. Впрочем, пропагандисты традиционно обвиняют Украину в преступлениях, которые совершают самостоятельно.

В Токмаке все чаще цветет "хлопок"

В сети вечером 23 сентября сообщали, что в Токмаке раздалось несколько мощных взрывов. Позже "хлопок" посетил и временно оккупированный Бердянск.

"В Токмаке в оккупантов уже второй день "дискотека". Жители сообщают о нескольких громких взрывах. Ждем подробностей от Генштаба", – сообщил Федоров.

Стоит отметить, что оккупационные власти никак не комментировали взрывы. Хотя их слышали в разных районах города, впрочем, коллаборанты "не обращают" на них внимания.