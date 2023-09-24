Неділя 24 вересня багата на вибухові події у Криму і не тільки. Сьогодні безпілотники ГУР атакували Курськ, уразивши будівлю ФСБ і нафтопереробний завод, – просто до дня міста, передає 24 Канал.
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Що відомо про пожежу і підрив авто у Джанкої
Горіло в районі бази ППО біля військового аеродрому, на якому дислокується вертолітний полк + гелікоптери ФСБ Росії,
– указав телеграм-канал "Око Гора".
Окрім того, у Джанкої також пролунав вибух.
"За попередніми даними, початкова версія про вибух газобалонного обладнання не підтвердилася – імовірно, під машиною спрацював вибуховий пристрій", – пишуть проросійські пабліки.
Раніше радник російського голови Криму Олег Крючков писав, що в Джанкої в авто вибухнула газобалонна установка. Вибух був спричинений нібито "несправністю". Утім, ця версія не підтвердилася.
Невідомі прикріпили до днища "Шевроле-Авео" військовослужбовця контактний заряд потужністю близько 500 грамів у тротиловому еквіваленті. Удень бомба здетонувала поряд із будинком, де живе військовий. Жодних вражаючих елементів у ній використано не було.
Внаслідок вибуху ніхто не постраждав. У будинку було вибито скло на першому поверсі.
Чи пов'язані ці 2 події у Джанкої поки достеменно невідомо.
Де Джанкой на Кримському півострові: показуємо на карті
Місто розташоване на півночі Криму. Це адміністративний центр Джанкойського району, там є аеродром і раніше проходили європейські автошляхи Херсон – Стамбул і Харків – Севастополь.
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Останні новини про вибухи в Криму
- Доки росіяни тішаться, що після влучання по командному пункту Чорноморського флоту збереглася "ікона Ушакова", 24 вересня у Севастополі були вибухи після оголошення повітряної тривоги. Влада заспокоїла, що це нібито в Балаклаві "горить трава". Проте горіло довго і димно, а окупанти розвісили інструкції, що брати із собою в разі евакуації.
- Останні тижні на Кримському півострові стали для росіян дуже невеселими, адже тривають точні влучання по місцях скупчення ворога. Та є думка, що ще більше важливих подій може бути взимку.