Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп подчеркнул 24 Каналу, что именно это является важными целями, ведь такие заводы существенно влияют на боеспособность российской армии. Украине надо искать способы, чтобы их поражать.

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Какие цели приоритетны для Украины

Есть определенные заводы по производству взрывчатых веществ. Поэтому первый вопрос заключается в том, как их вычислить, а затем – как нанести удар. Если удается уменьшить производство взрывчатки на десятки процентов, то это одна из важнейших задач, ради которой стоит постараться.

Стоит пробовать хотя бы немножко уменьшить масштабы производства, потому что взрывчатые вещества – это буквально все. Это то, что используют в боеприпасах,

– отметил Давид Шарп.

Однако, надо учитывать возможности: до чего можно достать и каким будет результат. Конечно, россиянам есть о чем волноваться, потому что они видят, что важные объекты их военно-промышленного комплекса под угрозой. В таком случае враг будет вынужден реагировать и перебросить туда системы ПВО.

Логика утверждает, что важнейшие заводы, которые влияют на ход войны, всегда пытаются защитить. Это означает, что этой защиты не будет в каком-то другом месте. Украине нужно лишь получить средства, чтобы выводить из строя ключевые для россиян объекты.

Если это будет происходить системно, на постоянной основе, противнику будет труднее вести войну,

– подытожил военный обозреватель из Израиля.

Напомним, в ночь на 5 апреля неизвестные дроны атаковали Саранскую область. Под удар мог попасть завод по производству оптического волокна. Это единственное такое предприятие в России. Местные слышали около 10 взрывов, впоследствии атаку подтвердил местный чиновник.