Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Что известно о якобы украинском ударе

В публикации говорится, что в ночь на 20 июня украинские бойцы атаковали воинскую часть в Белгородской области беспилотниками. Она расположена на Муравлянском проезде в селе Роговатое в Старооскольском районе.

В результате этого двое военнослужащих погибли, еще 11 пострадали,

– пишут журналисты.

Утром 20 июня власти Белгородской области заявили, что в районе села Роговатое повреждено здание сельхозпредприятия.

К слову, в ночь на 23 июня дроны атаковали российский завод в Ростовской области "Атлас" Росрезерва возле Каменск-Шахтинского. В результате удара вспыхнул пожар. Местные власти сообщили, что неизвестные БпЛА якобы уничтожены в Миллеровском, Каменском, Тарасовском, Боковском, Милютинском районах.