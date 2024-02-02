Какие следующие цели могут выбрать, и как это повлияет на Россию в ежедневной сводке для 24 Канала проанализировал летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе и военный эксперт Роман Свитан.

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Ликвидация "Ивановца"

Главное управление разведки Украины обнародовало видео со спецоперации, как надводные дроны попадают в российский катер "Ивановец".

Этот катер нес 4 противокорабельные ракеты, именно он еще в 2014 году выпустил ракеты, которые затопили украинский корабль в Крыму.

Главное управление разведки показало, что нужно делать с любым россиянином, террористом, который пришел на нашу землю с оружием. Они должны быть уничтожены,

– добавил полковник запаса.

По кораблю отработало несколько дронов, которые затопили его и уничтожили весь экипаж, ни одного человека не выжило.

В частности, в разведке сообщили, что ликвидировали на судне 40 моряков. А стоимость потопленного судна составляла 70 миллионов долларов.

Россия теряет топливные возможности

После массовых эффективных попаданий по топливной инфраструктуре России, издание Reuters написало, что экспорт бензина в январе из России упал на 37%, а дизельного топлива на 23%.

Бить надо точечно, только после таких ударов любая отрасль может упасть. Нужно только найти специалистов и знать, где сходятся линии давления и бить туда. Подчиненные Василия Малюка так и сделали, нашли болевые точки и начали перебивать,

– заметил Свитан.

По его словам, удары по Усть-Луге выбили не менее 40% движения углеводородов на запад, остался только Новороссийск. Такие объекты не нуждаются в ударах десятками ракет, небольшое количество дронов, которые обнаружат топливные цепи, ударят по ним и выведут производство из строя.

"Я думаю, через определенное время Новороссийск будет гореть так же как и Усть-Луг. Сейчас в России экономика поставлена на военные рельсы и каждый доллар, который попал в Россию, возвращается на наш фронт, поэтому уничтожение потока финансов – легальная военная цель, которую поставили наши спецслужбы", – отметил военный эксперт.

Чего не хватает ВСУ сейчас

Главнокомандующий украинской армии генерал Валерий Залужный на днях опубликовал большую статью в издании CNN. Там он отмечает, что Украин стоит смещать акцент на беспилотники, радиоэлектронную борьбу. А также заметил, что нашему государству нужно 5 месяцев для построения нового войска, чтобы изменить ситуацию на фронте.

Свитан добавил, что, кроме этого, Украине стоит сосредоточиться на мощности авиации. Ведь, по его убеждению, в современной войне основная сила поражения – свободнопадающие авиабомбы, которые имеют в среднем 500 килограммов веса боевой части.

Украине нужны авиационные силы поражения, восстановление Воздушных сил Украины, плюс ракетная программа. Ведь против каждого дрона можно создать механизмы, которые их обнулят, если это не будет дрон с искусственным интеллектом. Я надеюсь, что наше совместное производство с Турцией уже будет привлекать искусственный интеллект к беспилотникам,

– добавил полковник в запасе.