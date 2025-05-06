Селяне тушат пожары самостоятельно, потому что до них никому нет дела. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Российское село в Брянской области почти сгорело

Россияне жалуются на постоянные обстрелы украинских БпЛА в Брянской области. Особенно мощные удары, говорят, наблюдают в Климовском районе.

3 мая местный губернатор сообщил, что ВСУ, мол, сбросили на село взрывные устройства с дронов. Из-за этого сгорели 6 домов.

Однако на этом беды не прекратились. Из-за того, что огонь никто не тушил, он перешел на другие дома. Так, их сгорело еще 10, а 25 получили повреждения.

Пожары местные жители пытаются тушить сами, потому что из-за страха перед ударами, пожарные туда не ездят. То же самое касается и медиков.

Жители села говорят, что через несколько дней от него может ничего не остаться.

В Брянской области почти сгорело село: смотрите видео