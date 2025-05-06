Селяни гасять пожежі самостійно, бо до них нікому немає діла. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Російське село у Брянські області майже згоріло

Росіяни скаржаться на постійні обстріли українських БпЛА у Брянській області. Особливо потужні удари, кажуть, спостерігають у Климовському районі.

3 травня місцевий губернатор повідомив, що ЗСУ, мовляв, скинули на село вибухові пристрої з дронів. Через це згоріли 6 будинків.

Однак на цьому біди не припинилися. Через те, що вогонь ніхто не гасив, він перейшов на інші будинки. Так, їх згоріло ще 10, а 25 зазнали ушкоджень.

Пожежі місцеві жителі намагають гасити самі, бо через страх перед ударами, пожежні туди не їздять. Те саме стосується й медиків.

Мешканці села кажуть, що через кілька днів від нього може нічого не залишитися.

У Брянській області майже згоріло село: дивіться відео