Об этом 24 каналу сказал Юрий Игнат – спикер командования Воздушных сил ВСУ. Он подчеркнул, что все помнят первый "хлопок" на аэродроме в начале войны, где были уничтожены несколько истребителей.

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По его словам, еще один из самых резонансных взрывов – это аэродром "Саки", где было уничтожено около 10 – 12 самолетов. "Тогда мы услышали известную фразу: "не хочется уезжать из Крыма, здесь так по-домашнему". О Крымском мосте я вообще молчу", – ответил Игнат.

Он отметил, что сейчас уже раздавались взрывы не на одном аэродроме, около 4 аэродромов в России, которые расположены в глубоком тылу, тоже посетили "хлопки".

"Могут ли теперь оккупанты или россияне чувствовать себя так, будто "спецоперация" их не касается? Нет. Такой психологический фактор чрезвычайно важен, он влияет и на военных, потому что раньше они чувствовали себя безнаказанно, потому что находились в безопасности на "Энгельсе" или еще где-то", – считает представитель Воздушных сил.

В одном месте курить крупной компанией опасно

Но, как заметил эксперт, теперь уже заметно, что российские самолеты как далекой авиации – Ту-22М3, так и стратегической авиации – Ту-160 и Ту-95 рассредоточились. разбросали по разным аэродромам.

В одном месте сейчас крупной компанией опасно "курить", поэтому россияне пока "чешут затылок" и думают, что с этим "хлопком" делать. Ведь все аэродромы России можно найти на карте,

– ответил Юрий Игнат.

Юрий Игнат о взрывах на аэродромах России и атаках дронами: видео



Обратите внимание! Несмотря на переброску российской авиации по разным аэродромам, сохраняется угроза ударов с использованием ракет и ударных беспилотников по энергетической и критической инфраструктуре Украины. Итак, не пренебрегайте правилами безопасности и во время воздушной тревоги находитесь в укрытии.

К слову, только за сутки, 11 декабря, наша авиация нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага. Кроме того, атаковали позиции зенитного ракетного комплекса России.

В частности, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили: