В Сумах прогремели взрывы: враг ударил по гражданской инфраструктуре и ранил трех людей

Российские войска продолжают терроризировать население Украины. Так, посреди дня 14 ноября жители Сум содрогнулись от взрыва.

Об этом информируют корреспонденты Общественного, передает 24 Канал.

Смотрите также Российский дрон попал по служебному автомобилю газовиков на Харьковщине

Что известно о взрывах в Сумах?

Первый взрыв было слышно около 16:06, уже через несколько минут, в 16:09 прогремел повторный взрыв.

Мониторы писали об угрозе российских дронов-камикадзе типа "Италмас" в регионе.

По данным главы Сумской ОГА Олега Григорова, один из российских БПЛА попал по гражданской инфраструктуре в Заречном районе города.

В результате атаки пострадали три человека, среди них – 14-летний ребенок.

Подростка доставляют в больницу, состояние – не тяжелое. У двух взрослых – легкие повреждения, медики оказали помощь,

– написал Григоров.

Кроме того, взрывная волна выбила окна в доме рядом с местом попадания.

На месте работают все экстренные службы.

Со своей стороны Артем Кобзарь сообщил, что в результате взрыва в троллейбусе также были выбиты окна.

Завтра утром коммунальные службы начнут ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации,

– написал он.

Обратите внимание! Оперативно о главных новостях Украины и последствиях российских ударов читайте в нашем телеграм-канале.

Каковы были предварительные последствия атак противника в Сумской области?