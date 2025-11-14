У Сумах прогриміли вибухи
Російські війська продовжують тероризувати населення України. Так, посеред дня 14 листопада мешканці Сум здригнулися від вибуху.
передає 24 Канал.
Що відомо про вибухи в Сумах?
Перший вибух було чутно близько 16:06, вже за кілька хвилин, о 16:09 пролунав повторний вибух.
Монітори писали про загрозу російських дронів-камікадзе типу "Італмас" у регіоні.
Також є попередня інформація про збиття та приліт.
Наразі уточнюються дані стосовно наслідків ворожої атаки.
Якими були попередні наслідки атак противника на Сумщині?
Напередодні, 13 листопада, в Сумах російський дрон влучив у підприємство в промисловій зоні, що спричинило пожежу. Після атаки фіксували перевищення рівня діоксиду азоту в повітрі й радили тримати вікна зачиненими.
9 листопада російські війська обстріляли Ковпаківський район Сум, зокрема вдарили невідомим боєприпасом по місту. Є пошкодження інфраструктури, але минулося без постраждалих.
Неспокійно в місті було й 6 листопада, де, за словами очільника ОВА Олега Григорова, ворожий безпілотник поцілив у дорогу в Ковпаківському районі Сум на ділянці з інтенсивним рухом. Обійшлося без жертв, але один автомобіль зазнав ушкоджень.