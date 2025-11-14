У Сумах прогриміли вибухи

Російські війська продовжують тероризувати населення України. Так, посеред дня 14 листопада мешканці Сум здригнулися від вибуху.

Про таке інформують кореспонденти Суспільного, передає 24 Канал.

Що відомо про вибухи в Сумах?

Перший вибух було чутно близько 16:06, вже за кілька хвилин, о 16:09 пролунав повторний вибух.

Монітори писали про загрозу російських дронів-камікадзе типу "Італмас" у регіоні.

Також є попередня інформація про збиття та приліт.

Наразі уточнюються дані стосовно наслідків ворожої атаки.

Якими були попередні наслідки атак противника на Сумщині?