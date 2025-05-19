Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Сумскую областную военную администрацию. Угроза в регионе продолжалась с 21:29 воскресенья до 05:00 понедельника.

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Какие последствия атаки

Воздушные силы ВСУ предупреждали о БпЛА в северной и центральной частях Сумской области с западным курсом.

По предварительной информации, зафиксировано попадание 6 дронов. В результате ночной атаки противника повреждена инфраструктура одного из предприятий.

По состоянию на 07:27 продолжалась аварийно-спасательная операция.

Россияне атаковали коварно – ночью, когда люди спали в своих домах,

– отметили в ОВА.

К слову, оперативно о тревогах, ракетную опасность, угрозу ударных БпЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграмме.

Напомним, этой ночью взрывы также прогремели в Черкассах. Там объявляли воздушную тревогу из-за угрозы дронов-камикадзе.