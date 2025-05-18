Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп рассказал 24 Каналу, что вероятную возможность России зайти в еще одну область Украины нужно рассматривать в краткосрочной и долгосрочной перспективах. Напомним, что оккупанты 17 мая вблизи Белополья Сумской области ударили по рейсовому автобусу, который ехал на эвакуацию. В результате удара, к сожалению, есть погибшие.

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Перешли к плану "Б"

Шарп считает, что в краткосрочной перспективе и судя по тому, что происходит на поле боя в течение полутора лет, россияне основные усилия сосредоточили прежде всего в Донецкой области. Конкретнее на стыке Донецкой и Запорожской областей. Также для них важна Днепропетровская и Харьковские области.

В меньшей степени россиянам интересна Сумская область. А до украинского наступления на Курскую область она вообще оставалась "вне игры",

– пояснил военный обозреватель.

Если она и была на примете у России, то, по мнению Шарпа, на дальнюю перспективу. Поскольку силы российской армии ограничены, она имеет приоритетные направления, на которых действует.

Однако ситуация, по словам военного обозревателя, может измениться, если Владимир Путин почувствует, что появляется дополнительная возможность. Тогда он может попытаться расширить свои планы немедленной реализации.

В случае, если, например, помощь Украине со стороны США прекращается и Киев оказывается в более сложном положении, почему бы Путину не подумать о чем-то в более широком плане, по сравнению с его намерениями по состоянию на лето 2024 года?

– предположил Давид Шарп.

Он добавил, что планы иногда меняются во время боевых действий. Так произошло в начале 2022 года, когда потерпел крах глобальный план россиян по захвату всей Украины и они перешли к плану "Б", который имел гораздо более ограниченные цели.

Поэтому, если Путин увидит, что у него есть шанс по Сумской области, то он попытается им воспользоваться.

Напомним, что на переговорах с Украиной в Стамбуле глава российской делегации Владимир Мединский пригрозил, что Россия может захватить Сумскую область. По информации журналиста издания Economist Оливера Кэррола, Мединский сказал, что россияне якобы "не хотят войны", однако готовы воевать "год, два, три – сколько бы это не заняло".

Кроме того, россияне заявили, что согласятся на прекращение огня только если Украина выведет войска из четырех оккупированных областей, а также что якобы захватят Харьковскую и Сумскую области.