Все чаще в риторике россиян появляется хитрая комбинация. Как рассказал 24 Каналу экс-сотрудник СБУ Иван Ступак, Кремль начинает угрожать наступлением на другие регионы Украины.

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Новый элемент шантажа

Во время встречи в Стамбуле мы услышали новую комбинацию. Теперь Россия заявила, что может выдвигать претензии на другие украинские области, если Киев не согласится с теми требованиями, которые есть сейчас. Оккупанты угрожают, что этим 5 регионом станет Сумская область.

Думаю, что ближайшие месяцы в российской риторике активно будут использовать этот пятый регион. Он будет для них как рычаг против украинских политиков. Это шантаж,

– подчеркнул СБУ Иван Ступак.

Россияне хотят, чтобы Украина отдала им 4 области, хотя сейчас они даже их не контролируют. Говорится о Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской. А в случае отказа Кремль угрожает претендовать на Сумскую.

"Это шантаж, это ультиматум, который мы не раз слышали. А относительно сообщений о якобы большом летнем наступлении, то подтверждений этому нет", – добавил Иван Ступак.

Пока мы не видели сообщений о количестве, накопленной техники, фотографий военнослужащих, которые проходят обучение. Сообщения СМИ базируются на неназванных источниках. Поэтому сейчас поддаваться панике точно не стоит.

Заметим, в украинском МИДе сообщили, что наша страна готова к прекращению огня на 30, 60 или 90 дней. Он добавил, что во время переговоров в Турции со стороны России прозвучали неприемлемые требования.