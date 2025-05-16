Россияне снова продвинулись на Донетчине: карты DeepState за 16 мая

Где продвинулся враг

Аналитики DeepState обновили карту боевых действий утром 16 мая.

По их данным, враг имел успехи возле двух населенных пунктов.

Он продвинулся у Разлива на Новопавловском направлении и в Новоалександровке на Покровском направлении.

Враг продвинулся возле Разлива: смотрите на карте

Россия имеет продвижение в Новоалександровке: смотрите на карте

Также аналитики уточнили ситуацию в Багатире на Новопавловском направлении

Ситуация в Багатире: смотрите на карте

К слову, за предыдущие сутки на фронте зафиксировали 165 боевых столкновений, 75 из которых на Покровском направлении.