Россияне снова продвинулись на Донетчине: карты DeepState за 16 мая

Произошло это в Донецкой области. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.
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Где продвинулся враг
Аналитики DeepState обновили карту боевых действий утром 16 мая.
По их данным, враг имел успехи возле двух населенных пунктов.
Он продвинулся у Разлива на Новопавловском направлении и в Новоалександровке на Покровском направлении.
Враг продвинулся возле Разлива: смотрите на карте
Россия имеет продвижение в Новоалександровке: смотрите на карте
Также аналитики уточнили ситуацию в Багатире на Новопавловском направлении
Ситуация в Багатире: смотрите на карте
К слову, за предыдущие сутки на фронте зафиксировали 165 боевых столкновений, 75 из которых на Покровском направлении.