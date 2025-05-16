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24 Канал Новости Украины Россияне снова продвинулись на Донетчине: карты DeepState за 16 мая
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Россияне снова продвинулись на Донетчине: карты DeepState за 16 мая

София Рожик
Основные тезисы
  • Российские силы продвинулись возле двух населенных пунктов на Новопавловском и Покровском направлении.
  • Также аналитики уточнили ситуацию в Багатире.
Обновление DeepState - 24 Канал
Россияне снова продвинулись на Донетчине / Коллаж 24 Канала, карты DeepState

Продолжается ожесточенная борьба украинских защитников против российских захватчиков. К сожалению, россияне снова продвинулись возле некоторых населенных пунктов.

Произошло это в Донецкой области. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.

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Где продвинулся враг

Аналитики DeepState обновили карту боевых действий утром 16 мая.

По их данным, враг имел успехи возле двух населенных пунктов.

Он продвинулся у Разлива на Новопавловском направлении и в Новоалександровке на Покровском направлении.

Враг продвинулся возле Разлива: смотрите на карте

Россия имеет продвижение в Новоалександровке: смотрите на карте

Также аналитики уточнили ситуацию в Багатире на Новопавловском направлении

Ситуация в Багатире: смотрите на карте

К слову, за предыдущие сутки на фронте зафиксировали 165 боевых столкновений, 75 из которых на Покровском направлении.