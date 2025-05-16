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24 Канал Новини України Росіяни знову просунулися на Донеччині: карти DeepState за 16 травня
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Росіяни знову просунулися на Донеччині: карти DeepState за 16 травня

Софія Рожик
Основні тези
  • Російські сили просунулися біля двох населених пунктів на Новопавлівському та Покровському напрямку.
  • Також аналітики уточнили ситуацію в Багатирі.
Оновлення DeepState - 24 Канал
Росіяни знову просунулися на Донеччині / Колаж 24 Каналу, карти DeepState

Триває запекла боротьба українських захисників проти російських загарбників. На жаль, росіяни знову просунулися біля деяких населених пунктів.

Сталося це на Донеччині. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.

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Де просунувся ворог

Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій вранці 16 травня.

За їхніми даними, ворог мав успіхи біля двох населених пунктів.

Він просунувся біля Розливу на Новопавлівському напрямку та у Новоолександрівці на Покровському напрямку.

Ворог просунувся біля Розливу: дивіться на карті

Росія має просування у Новоолександрівці: дивіться на карті

Також аналітики уточнили ситуацію в Багатирі на Новопавлівському напрямку

Ситуація в Багатирі: дивіться на карті

До слова, за попередню добу на фронті зафіксували 165 бойових зіткнень, 75 із яких на Покровському напрямку.