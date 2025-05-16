Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Смотрите также Стамбульский фарс-2025: Путин снова давит на Украину с ультиматумами 2022 года

Какая ситуация на фронте

На Харьковском направлении вражеские силы 6 раз проводили наступательные действия вблизи населенных пунктов Волчанск, Глубокое и в сторону Высокой Яруги, Довгенького и Кудиевки.

На Купянском направлении произошло 4 атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в сторону Песчаного и в районах Загрызово и Кругляковки.

На Лиманском направлении агрессор атаковал 16 раз, пытаясь продвинуться в районах Редкодуба, Колодязов и в направлениях Новоплатоновки, Новосергиевки, Ольговки, Грековки, Нового Мира, Зеленой Долины.

На Северском направлении ВСУ отбили 3 штурма оккупационных войск вблизи Белогоровки, Григорьевки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении зафиксировано 9 боестолкновений в районах Часового Яра и Курдюмовки.

Ситуация возле Часового Яра: смотрите на карте

На Торецком направлении агрессор совершил 8 атак в районах населенных пунктов Торецк, Крымское, Дилиевка, Клищеевка и в направлении Белой Горы.

На Покровском направлении Силы обороны остановили 75 штурмов агрессора в районах населенных пунктов Малиновка, Новая Полтавка, Миролюбовка, Елизаветовка, Лисовка, Мирноград, Троицкое, Новосергиевка, Удачное, Новоалександровка, Андреевка, Луч, Котлино, Котляровка, Троицкое и в направлениях Зари, Новосергиевки, Попового Яра, Старой Николаевки.

Какова ситуация на Покровском направлении: смотрите на карте

На Новопавловском направлении наши защитники остановили 23 попытки врага прорвать оборонительные рубежи вблизи населенных пунктов Багатир, Константинополь, Привольное и Свободное Поле.

На Ореховском направлении враг проводил три наступательные действия в районах Малых Щербаков, Новоандреевки и Степного. Успеха не имел.

На Приднепровском направлении Силы обороны остановили одну попытку противника продвинуться вперед.

На Курском направлении подразделения Сил обороны Украины вчера отбили 14 атак российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 12 авиационных ударов с применением 18 управляемых авиабомб, а также совершил 236 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе восемь из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1100 человек. Также украинские воины обезвредили 13 танков, 32 боевые бронированные машины, 36 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня, одно средство противовоздушной обороны, 123 беспилотные летательные аппараты оперативно-тактического уровня и 166 единиц автомобильной техники.