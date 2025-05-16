Так, 15 мая ВСУ уничтожили колонну российских оккупантов возле Липцов, когда враг пытался вернуть утраченные позиции. Бригада "Хартия" вместе с другими подразделениями ВСУ ранее освободила более 200 гектаров лесного массива, нанеся врагу значительные потери в живой силе и технике, передает 24 Канал.

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Потери России на 16 мая

По состоянию на 16 мая 2025 года потери врага составляют:

личного состава – около 971690 (+1100) человек,

танков – 10825 (+13),

боевых бронированных машин – 22546 (+32),

артиллерийских систем – 27908 (+36),

РСЗО – 1385 (+1),

средства ПВО – 1167 (+1),

самолетов – 372 (+0),

вертолетов – 336 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 36123 (+123),

крылатые ракеты – 3197 (+0),

корабли /катера – 28 (+0),

подводные лодки – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 48713 (+166),

специальная техника – 3892 (+0)

Потери России на 16 мая 2025 год / Фото Генштаб